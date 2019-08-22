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تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات البنزين الأمريكية

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تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات البنزين الأمريكية تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات البنزين الأمريكية

مباشر: هبطت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط زيادة مخزنات البنزين الأمريكية، ومع ترقب التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 60.10 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 55.54 دولار للبرميل.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأول مرة في 3 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب وذلك بمقدار 2.7 مليون برميل عند 437.8 مليون برميل.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

أما الإنتاج الأمريكي من الخام فاستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق في نفس الفترة مُسجلاً 12.300 مليون برميل يومياً.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأنه "الشخص المختار" للتعامل مع الاختلالات التجارية في الصين، "حتى وإن حذر الباحثين في الكونجرس من أن التعريفات ستخفض الناتج المحلي الأمريكي بمقدار 0.3 بالمائة في 2020".

مباشر (اقتصاد)

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