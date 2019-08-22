أخبار عاجلة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
5 أفكار جديدة تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال

أدتران تستثمر في مصر لخلق تجربة أفضل في مجال النطاق العريض

Google+ Print
أدتران تستثمر في مصر لخلق تجربة أفضل في مجال النطاق العريض أدتران تستثمر في مصر لخلق تجربة أفضل في مجال النطاق العريض

أعلنت اليوم شركة "أدتران" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:ADTN)، مزوّدة رائدة للحلول المفتوحة من الجيل الجديد للتشبيك وتجارب المشتركين، عن عقد اتّفاقيّة مع الهيئة العربيّة للتصنيع ("إيه أو آي") للعمل حول برنامج تصنيع مشترك في لتزويد منتجات الألياف الرائدة في السوق من "أدتران" إلى مصر والمنطقة. وتمّ اليوم عقد حفل توقيع في مقرّات الهيئة العربيّة للتصنيع، حضره تنفيذيّون من كلا الشركتَين ومشغلين رائدين للشبكات ووزراء حكوميّين وروّاد في القطاع.

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربيّة للتصنيع، في هذا السياق: "تقدّم ’أدتران‘ باستمرار تقنيّات متفوّقة إلى السوق تبيّن بوضوح عن خبرة ليس لها مثيل في النطاق والتزام بمساعدة مشغلي الشبكات حول العالم على تحقيق أهدافهم على صعيد النطاق العريض للألياف. وستسمح لنا هذه الشراكة بخلق فرص جديدة أمام ’أدتران‘ والهيئة العربية للتصنيع وعملائنا في ظلّ تسارع الطلب على النطاق العريض للجيجابت  في منطقتنا."

وكجزءٍ من التركيز المبدئي، سيعمل الفريق على حافظة الوصول إلى الألياف من "أدتران"، بما في ذلك "إكس جي إس-بيه أو إن" و"جي بيه أو إن" الحائزَين على جوائز، وغيرهما من حلول "إس دي-أكسيس". إنّ الهيئة العربيّة للتصنيع مصنّعة رائدة في المنطقة، وهي تعقد شراكات مع شركات في مجالات متنوّعة بما في ذلك الأجهزة الإلكترونيّة والطاقة المتجددة والسيّارات والملاحة الجوية.

وصرّح رون سانتيس، نائب الرئيس الأوّل للعمليّات العالميّة لدى "أدتران"، قائلاً: "إنّ الخبرة التقنيّة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى خبرتها في مجال العمل مع روّاد تقنيّين آخرين، يجعل منها شريك مثالي لـ’أدتران‘ في المنطقة. وينتقل مشغلو الشبكات حول العالم بسرعة إلى الجيجابت و’10 جي‘ في ظلّ ارتفاع طلب العملاء في القطاع التجاري والصناعي والسكني لدعم تطبيقات وخدمات الشركات والمستهلكين. وإنّنا نتطلّع لخدمة هذه السوق المتوسّعة."

    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء dmc - دار الشفاء .. صرح طبي مصري بإمكانيات عالمية

مساء dmc - دار الشفاء .. صرح طبي مصري بإمكانيات عالمية

مساء dmc - يتضافر جهود المصريين .. المعهد القومي للأورام يعود للعمل بكامل طاقته

مساء dmc - يتضافر جهود المصريين .. المعهد القومي للأورام يعود للعمل بكامل طاقته

د. عماد الدين شاش : بشكر الشعب المصري والإعلام لي وقفته مع المعهد القومي للاورام جامعة القاهرة

د. عماد الدين شاش : بشكر الشعب المصري والإعلام لي وقفته مع المعهد القومي للاورام جامعة القاهرة

مساء dmc - مستشقفي الدمرداش .. صرح طبي مصري بكفاءة عالمية

مساء dmc - مستشقفي الدمرداش .. صرح طبي مصري بكفاءة عالمية