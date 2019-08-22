أدتران تستثمر في مصر لخلق تجربة أفضل في مجال النطاق العريض

أعلنت اليوم شركة "أدتران" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:ADTN)، مزوّدة رائدة للحلول المفتوحة من الجيل الجديد للتشبيك وتجارب المشتركين، عن عقد اتّفاقيّة مع الهيئة العربيّة للتصنيع ("إيه أو آي") للعمل حول برنامج تصنيع مشترك في مصر لتزويد منتجات الألياف الرائدة في السوق من "أدتران" إلى مصر والمنطقة. وتمّ اليوم عقد حفل توقيع في مقرّات الهيئة العربيّة للتصنيع، حضره تنفيذيّون من كلا الشركتَين ومشغلين رائدين للشبكات ووزراء حكوميّين وروّاد في القطاع.

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربيّة للتصنيع، في هذا السياق: "تقدّم ’أدتران‘ باستمرار تقنيّات متفوّقة إلى السوق تبيّن بوضوح عن خبرة ليس لها مثيل في النطاق والتزام بمساعدة مشغلي الشبكات حول العالم على تحقيق أهدافهم على صعيد النطاق العريض للألياف. وستسمح لنا هذه الشراكة بخلق فرص جديدة أمام ’أدتران‘ والهيئة العربية للتصنيع وعملائنا في ظلّ تسارع الطلب على النطاق العريض للجيجابت في منطقتنا."

وكجزءٍ من التركيز المبدئي، سيعمل الفريق على حافظة الوصول إلى الألياف من "أدتران"، بما في ذلك "إكس جي إس-بيه أو إن" و"جي بيه أو إن" الحائزَين على جوائز، وغيرهما من حلول "إس دي-أكسيس". إنّ الهيئة العربيّة للتصنيع مصنّعة رائدة في المنطقة، وهي تعقد شراكات مع شركات في مجالات متنوّعة بما في ذلك الأجهزة الإلكترونيّة والطاقة المتجددة والسيّارات والملاحة الجوية.

وصرّح رون سانتيس، نائب الرئيس الأوّل للعمليّات العالميّة لدى "أدتران"، قائلاً: "إنّ الخبرة التقنيّة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى خبرتها في مجال العمل مع روّاد تقنيّين آخرين، يجعل منها شريك مثالي لـ’أدتران‘ في المنطقة. وينتقل مشغلو الشبكات حول العالم بسرعة إلى الجيجابت و’10 جي‘ في ظلّ ارتفاع طلب العملاء في القطاع التجاري والصناعي والسكني لدعم تطبيقات وخدمات الشركات والمستهلكين. وإنّنا نتطلّع لخدمة هذه السوق المتوسّعة."