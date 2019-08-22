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إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

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إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

نظراً لعدم التزام الشركة الوطنية للتسويق الزراعي بالإعلان عن القوائم المالية النتائج المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م)

واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م) المعدلة بموجب قراره رقم (1-115-2018) بتاريخ (13/2/1440هـ) الموافق (22/10/2018م) وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2019-10-1) بتاريخ (24/05/1440هـ) الموافق (30/01/2019م)، تعلن شركة السوق المالية (تداول) عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1.    تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الخميس 21/12/1440هـ الموافق 22/08/2019م. 

2.    يستأنف تداول السهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 24/12/1440هـ الموافق 25/08/2019م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الخميس 20/01/1441هـ الموافق19/09/2019م.


3.    في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 23/01/1441هـ الموافق 22/09/2019م حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.
 

مباشر (اقتصاد)

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