إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2019م.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2019م والربع الرابع لعام 2020م والسنوية من 01/04/2019م إلى 31/03/2020م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2020م وتحديد اتعابه، وهم السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (8,000,000) ريال أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2019م، بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2019م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2019م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية حسب التالي:

• رأس المال قبل الزيادة (160) مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة (200) مليون ريال

• نسبة الزيادة (25%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (16) مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (20) مليون سهم.

• عدد الأسهم الممنوحة: 1 سهم مقابل 4 أسهم مملوكة.

• تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم اعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

• ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (11,244,754) ريال من حساب الاحتياطي النظامي ومبلغ (28,755,246) ريال من حساب الأرباح المبقاة.

• سيكون تاريخ احقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

• في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

9- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة.

10- الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.