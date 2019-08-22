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إعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
البنود التالية:

1. التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اسم الشركة (مرفق).

2. التصويت على حذف المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في شهادات الأسهم (مرفق).

3. التصويت على حذف المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الأسهم الممتازة (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في سجل المساهمين (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في المركز الشاغر (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اجتماعات المجلس (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع المجلس (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في مداولات المجلس (مرفق).

9. التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في حضور الجمعيات (مرفق).

10. التصويت على تعديل المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في دعوة الجمعيات (مرفق).

11. التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).

12. التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).

13. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في تشكيل اللجنة (مرفق).

14. التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الوثائق المالية (مرفق).

15.التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الأرباح (مرفق).

16. التصويت على حذف المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الارباح للأسهم الممتازة (مرفق).

17. التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون من النظام الأساسي للشركة (مرفق).

18. التصويت على إضافة المادة الثانية عشرة في النظام الأساسي للشركة والمتعلقة في شراء وبيع الشركة لأسهمها (مرفق).

19. التصويت على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع جميع التعديلات المقترحه في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها (مرفق).

20. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مباشر (اقتصاد)

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