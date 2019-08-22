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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بطائرات مسيرة

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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بطائرات مسيرة "أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بطائرات مسيرة

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله، "إن سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين عسكريتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصفة 2K".

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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