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يوتيوب تقرر إغلاق ميزة المراسلة الخاصة الشهر المقبل

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يوتيوب تقرر إغلاق ميزة المراسلة الخاصة الشهر المقبل يوتيوب تقرر إغلاق ميزة المراسلة الخاصة الشهر المقبل

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء أنها تعتزم إغلاق ميزة الدردشة الخاصة ضمن موقع يوتيوب، وذلك بعد أكثر من سنتين ونصف على إطلاقها.

وقالت الشركة في منشور على صفحة الدعم الخاصة بها: “أطلقنا قبل عامين ميزة تمكنكم من مشاركة مقاطع الفيديو عبر الرسائل الخاصة على يوتيوب”. وأضافت: “ومنذئذ، ركزنا أيضًا على المحادثات العامة في التحديثات التي أُجريت على التعليقات، والمنشورات، والقصص”.

وأوضحت جوجل السبب وراء قرار الإغلاق بالقول: “نعمل باستمرار على إعادة تقييم أولوياتنا وقررنا إغلاق ميزة المراسلة المباشرة الأصلية على يوتيوب بينما نركز على تحسين المحادثات العامة”.

وكانت يوتيوب قد أطلقت ميزة المراسلة المباشرة في كانون الثاني/ يناير 2017 ضمن التطبيق الخاص بها على نظام أندرويد، ثم أطلقتها لنسخة الويب من الخدمة في شهر أيار/ مايو 2018. والآن حددت الشركة تاريخ 18 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدًا لإغلاقها نهائيًا.

وتسمح ميزة المراسلة للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو مع جهات الاتصال الخاصة بهم، مع إمكانية الدردشة والتناقش بشأنها. وتدعم الميزة المحادثات الفردية والجماعية مع ما يصل إلى 30 شخصًا.

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ويُعتقد أن الميزة لم تحظَ بالكثير من الاهتمام، ولكن يوتيوب تحاول تشجيع المحادثات العامة عن طريق التناقش ضمن التعليقات والمشاركة من خلال زر المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحاول الشركة أيضًا الترويج لميزة (القصص) التي تستنسخ ذات الميزة التي توفرها خدمات، مثل سناب شات، وفيسبوك، وواتساب، وإنستاجرام، ولكنها تمتاز بأنها تُبقي مقاطع الفيديو القصيرة متاحة لأيام، وليس لمدة يوم واحد فقط.

يوتيوب تقرر إغلاق ميزة المراسلة الخاصة الشهر المقبل

البوابة العربية للأخبار التقنية

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