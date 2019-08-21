محضر الفيدرالي وتصريحات ترامب محور الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: كان لمحضر الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكلمة العليا في التأثير على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وأشار محضر الفيدرالي أن خفض معدل الفائدة في يوليو/تموز الماضي كان "تعديل في منتصف الدورة" وليس تحولاً نحو دورة تيسيرية جديدة.

وذكر الفيدرالي أن خفض الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين وضع الموقف العام للسياسة للمساعدة في مواجهة الآثار المترتبة على ضعف النمو العالمي وعدم اليقين بشأن التجارة، والتأمين ضد أي مخاطر سلبية أخر

كما حذر البنك المركزي الأمريكي من استمرار الحرب التجارية كعقبة مستمرة أمام النمو الاقتصادي.

مؤشرات وأرقام

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية بنهاية التعاملات حيث ربح "داو جونز" أكثر من 240 نقطة بعد محضر الفيدرالي.

ويتوقع جولدمان ساكس خفض معدلات الفائدة الأمريكية مرتين بنهاية العام الجاري، فيما يرى بنك "باركليز" إمكانية القيام بـ3 عمليات خفض لتكاليف الاقتراض.

وكشفت بيانات أمريكية عن ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة بنحو 2.5 بالمائة خلال الشهر الماضي لتتجاوز تقديرات المحللين.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بوتيرة قوية بنهاية الجلسة بقيادة قطاع السيارات مع صعود البورصة الإيطالية تزامناً مع الاضطرابات السياسية.

وللمرة الأولى على الإطلاق، باعت ألمانيا سندات لآجل 30 عاماً بعائد سالب، في حين حقق أكبر صندوق سيادي للثروة (الصندوق النرويجي) أرباحاً بقيمة 28.5 مليار دولار في 3 أشهر.

وفي بيانات اقتصادية، حققت بريطانياً فائضاً بالموازنة خلال الشهر الماضي لكن بأقل من التوقعات.

في حين تراجع مؤشر "نيكي" الياباني عند الإغلاق في ظل مراقبة المستثمرين للتطورات التجارية والاقتصادية.

تصريحات ترامب

أثرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساحة العالمية اليوم بالعديد من التصريحات حيث ذكر أن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد في الأوضاع التجارية مع الصين وغيرها.

لكنه قال إن المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي هى الفيدرالي ورئيسه "جيروم باول".

وأبدى ترامب استياءه من معدلات الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة للاقتراض عبر سوق السندات في الوقت الذي تقترض فيه ألمانيا بفائدة سالبة.

فيما عبر الرئيس الأمريكي عن دعمه لعودة روسيا إلى عضوية مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، وتجاهل العدوان الروسي في أوكرانيا على حد قوله.

في حين تراجع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته بالأمس حيث ذكر إن إدارته لا تدرس تخفيضات ضريبية من أجل تفادئ التباطؤ الاقتصادي.

أسعار النفط والذهب

تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية جلسة اليوم، لتتخلى عن مكاسب تجاوزت 1 بالمائة خلال التعاملات بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وتراجعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أسابيع بأكثر من توقعات المحللين في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

فيما استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 12.300 مليون برميل يومياً.

أما أسعار الذهب فقد استقرت عند التسوية مع استقرار الدولار الأمريكي الذي تحول للارتفاع بعد محضر الفيدرالي