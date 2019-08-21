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جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لمتجر “بلاي ستور”

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جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لمتجر “بلاي ستور” جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لمتجر “بلاي ستور”

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق تصميم بصري جديد لمتجر (بلاي ستور) Play Store، وذلك بغية تحسين التجربة الإجمالية للمتجر الذي يضم تطبيقات وألعاب نظام أندرويد، الذي يهمين على سوق الأجهزة المحمولة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “يمتلك متجر (جوجل بلاي ستور) أكثر من ملياري مستخدم نشيط شهريًا يأتون إليه للعثور على أنسب تطبيق، ولعبة، وغير ذلك من المحتوى الرقمي”. وأضافت: “ولتحسين التجربة الشاملة للمتجر، يسرنا طرح إعادة تصميم بصري كاملة”.

وأوضحت جوجل أن التحديثات الجديدة – المتوافقة مع لغة التصميم الخاصة بها (ماترايل ديزاين) Material Design – تقدم متجرًا “أنظف وأكثر تميزًا لتحسين اكتشاف التطبيقات، وإمكانية الوصول إلى المجموعة المتنوعة من مستخدمينا”.

ولتسريع وتسهيل استعراض محتوى المتجر، قالت جوجل إنها أطلقت شريطًا جديدًا للتنقل في أسفل متجر (بلاي ستور) على الأجهزة المحمولة، وشريط تنقل جانبي على اليسار في الحواسيب اللوحية، والحواسيب المحمولة العاملة بنظام (كروم أو إس).

جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لمتجر “بلاي ستور”

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وقالت جوجل: إنه أصبح الآن توجد وجهتان بارزتان للألعاب والتطبيقات ضمن شريط التنقل السفلي، وعندما يجد المستخدم ما يناسبه من تطبيقات، أو ألعاب، فإن التصميم الجديد يعرض معلوماتها في أعلى كل صفحة، وذلك أسفل زر الإجراء، مثل التنزيل للتطبيقات الجديدة، أو التحديث للتطبيقات الحالية. وبذلك يسهُل على المستخدمين اتخاذ قرار التنزيل بعد رؤية التفاصيل المهمة التي يحتاجونها.

هذا، وقد أجرت جوجل تغييرًا على شكل أيقونات التطبيقات، وهي تحث المطورين على تغيير أيقونات تطبيقاتهم وألعابهم على المتجر.

يُشار إلى أن التحديث الجديد على متجر (بلاي ستور) سوف يبدأ اعتبارًا من اليوم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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