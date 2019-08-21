البنوك السعودية تنفي علاقتها برسائل تتعلق بإلزامية خدمات الدفع الإلكتروني

الرياض - مباشر: أوضحت البنوك السعودية عدم صحة علاقتها برسائل تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني.

وقالت البنوك السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "انتشرت تغريدة بمواقع إعلامية تحمل شعار لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مفادها، الأحد القادم ..إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني دون أي رسوم مالية".

وأكدت البنوك السعودية، أن اللجنة تنفي علاقتها بما ورد بتفاصيل الخبر ومضمونه جملة وتفصيلا.

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