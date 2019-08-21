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محدث.. سهم "تارجت" يرتفع 20% بالختام ليسجل مستوى قياسياً

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محدث.. سهم "تارجت" يرتفع 20% بالختام ليسجل مستوى قياسياً محدث.. سهم "تارجت" يرتفع 20% بالختام ليسجل مستوى قياسياً

مباشر: ارتفع سهم شركة "تارجت" بأكثر من 20 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد لمستوى قياسي بدعم نتائج الأعمال القوية.

وكشفت نتائج أعمال شركة التجزئة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء أنها سجلت صافي أرباح 938 مليون دولار (1.82 دولار للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس/آب الجاري، في مقابل  799 مليون دولار(1.49 دولار للسهم) في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 1.62 دولار للسهم خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية بنحو 3.6 بالمائة إلى 18.42 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقابل مستوى 17.77 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة مع تقديرات بـ 18.29 مليار دولار.

وارتفعت المبيعات الرقمية بنحو 34 بالمائة خلال الربع المنتهي في بداية أغسطس/آب الجاري، كما صعد إجمالي مبيعات المتاجر بنحو 3.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "تارجت" بنحو 20.4 بالمائة إلى 103 دولار ليسجل مستوى قياسي مرتفع وأكبر مكاسب يومية في تاريخه.

مباشر (اقتصاد)

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