محدث.. "داو جونز" يرتفع 240 نقطة بالختام بعد محضر الفيدرالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 240 نقطة، بعد محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقاد سهم "تارجت" مكاسب المؤشر الصناعي حيث ارتفع بأكثر من 20 بالمائة عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد نتائج الأعمال الفصلية التي تفوقت على التوقعات.

وفي محضره الصادر اليوم، قال الاحتياطي الفيدرالي إن عملية خفض الفائدة الأخيرة ليست بداية لدورة من التيسير النقدي وإنما تعديل في منتصف الدورة الحالية.

في حين يتوقع جولدمان ساكس خفض معدلات الفائدة الأمريكية مرتين بنهاية العام الجاري، فيما يرى بنك "باركليز" إمكانية القيام بـ3 عمليات خفض لتكاليف الاقتراض بختام 2019.

فيما حذر الفيدرالي من أن الحرب التجارية لا تزال رياحاً معاكسةً للاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار إلى أن البيانات الواردة خلال الفترة الأخيرة كانت إيجابية إلى حد كبير وأن الاقتصاد كان مرنًا في مواجهة التطورات العالمية المستمرة.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأمريكية في الوقت الذي تسيطر فيه مشاعر الخوف على المستثمرون بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي.

وفي سياق التجارة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية، في الوقت الذي ذكر فيه أن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد في التجارة لكن الفيدرالي هو المشكلة الوحيدة أمام الاقتصاد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، صعدت مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة بأكثر من التقديرات.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة ما يعادل 240.3 نقطة ليصل إلى 26202.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.8 بالمائة إلى 2924.4 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 8020.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة عند 98.276.