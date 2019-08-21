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وزير الدفاع التونسي المستقيل يحسم الجدل حول تصريحات بشأن قطر 

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وزير الدفاع التونسي المستقيل يحسم الجدل حول تصريحات بشأن قطر  وزير الدفاع التونسي المستقيل يحسم الجدل حول تصريحات بشأن قطر 

وأوضح عبد الكريم الزبيدي، الوزير السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، أن ما تم تداوله في صفحات موقع "فيسبوك"، عار تماما عن الصحة؛ بحسب صحيفة "الشروق".

وأكد الزبيدي نفيه القاطع إدلائه بتصريح إلى صحيفة أجنبية، حول الشأن التونسي، معتبرا أن الصورة التي صاحبت النص مفبركة، وأنه لم يحدث أبدا أن تطرق لمواضيع تخص الشأن التونسي في وسائل إعلام أجنبية.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة، ادعت أنها تضم تصريحا قديما للدكتور عبد الكريم الزبيدي، وهو ما لا صحة له.

وتناقلت هذه المواقع ما تردد أنها تصريحات للزبيدي، وزعمت أنه قال فيها أن قطر ساندت الثورة التونسية منذ بدايتها، وأن مساعداتها الاقتصادية ساهمت في التقليص من تبعات الثورة، وبأن تونس حكومة وشعبا يشكران قطر وأميرها على دعمهما للثورة التونسية.

ونشر عبد الكريم الزبيدي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، صورة لإحدى الصحف القطرية، وهي تنشر تصريحات على لسان الزبيدي، ولكنه كتب عليها "أخبار مزيفة" أو "أخبار ملفقة".

SputnikNews

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