أنصار الله تطلق صاروخا باليستيا يستهدف غرفة عمليات التحالف في جيزان

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، عن المتحدث باسم الجيش اليمني التابع لأنصار الله، العميد يحيى سريع، قوله: "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على غرفة عمليات مشتركة تابعة للتحالف في صامطة بجيزان".

وأوضح أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية.

وأشار إلى أن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه على غرفة العمليات المشتركة في صامطة بجيزان، خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات.

كما قال مصدر عسكري في أنصار الله، أنها أطلقت صاروخ من نوع "زلزال 1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي، غربي جبل النار قبالة جيزان.

وذكر سريع "الضربة تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة"، مشيراً إلى "أن الغرفة المستهدفة كانت تدار منها العمليات العسكرية باتجاه الحدود".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

يتبع...