أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أنصار الله تطلق صاروخا باليستيا يستهدف غرفة عمليات التحالف في جيزان

Google+ Print
أنصار الله تطلق صاروخا باليستيا يستهدف غرفة عمليات التحالف في جيزان أنصار الله تطلق صاروخا باليستيا يستهدف غرفة عمليات التحالف في جيزان

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، عن المتحدث باسم الجيش اليمني التابع لأنصار الله، العميد يحيى سريع، قوله: "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على غرفة عمليات مشتركة تابعة للتحالف في صامطة بجيزان".

وأوضح أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية.

وأشار إلى أن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه على غرفة العمليات المشتركة في صامطة بجيزان، خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات.

كما قال مصدر عسكري في أنصار الله، أنها أطلقت صاروخ من نوع "زلزال 1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي، غربي جبل النار قبالة جيزان.

وذكر سريع "الضربة تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة"، مشيراً إلى "أن الغرفة المستهدفة كانت تدار منها العمليات العسكرية باتجاه الحدود".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

يتبع...

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح