تصريحات رئيس الحكومة السودانية الجديد..أبرزها إيقاف الحرب وتحقيق السلام

مباشر: أكد رئيس الوزراء الجديد بحكومة السودان أن الأولوية الأولى خلال الفترة القادمة تتمثل في إيقاف الحرب وتحقيق السلام .

وقال عبد الله حمدوك، والذي أدى منذ قليل اليمن الدستوري رئيساً لحكومة السودان، اليوم الأربعاء: "أولويتنا وقف الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية"، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وصرح حمدوك: "شعار الثورة حرية سلام عدالة سيكون أساس برنامج الفترة الانتقالية".

وأكد، أن هدف حكومته بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج ومعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة لكي لا يعتمد السودان على الهبات.

وأكمل، سأكون رئيس وزراء لجميع السودانيين، وسنعطي الأولوية لبناء دولة القانون والعدل وسنعمل على بناء نظام ديمقراطي نحترم فيه الاختلافات.

وألمح حمدوك، إلى أن التركة ثقيلة ومع إجماع الشعب السوداني نستطيع العبور إلى بر الأمان.

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