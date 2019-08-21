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ترامب يتراجع: لا ندرس خفض الضرائب لأن الاقتصاد الأمريكي قوي

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ترامب يتراجع: لا ندرس خفض الضرائب لأن الاقتصاد الأمريكي قوي ترامب يتراجع: لا ندرس خفض الضرائب لأن الاقتصاد الأمريكي قوي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد أن إدارته لن تخفض الضرائب لتفادي التباطؤ الاقتصادي، وذلك بعد بعد يوم واحد من تصريحه بأنه سيدرس تخفيضات ضريبية.

وكان الرئيس الأمريكي صرح بالأمس: "خفض ضرائب الدخل شيء أفكر فيه، كثير من الأمريكيين يرغبون في رؤية ذلك".

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "أنا لا أبحث عن تخفيض الضرائب الآن، نحن لسنا في حاجة إليها فالاقتصاد الأمريكي قوي".

وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال عما إذا كان سينظر في خفض الضرائب على الرواتب.

وفي الأسبوع الجاري، أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية تدرس تخفيضًا مؤقتًا في ضرائب الرواتب لدعم الاقتصاد.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يفكر في ربط ضرائب المكاسب الرأسمالية بمعدل التضخم.

وتابع ترامب: "ربما يكون ذلك أفضل للأشخاص ذوي الدخل المرتفع، وأنا لا أتطلع للقيام بذلك، أريد أن أفعل شيئاً من أجل العمال".

مباشر (اقتصاد)

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