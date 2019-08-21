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خطابات إلى الدول المعنية... الكويت تتحرك بعد الإساءة إليها

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وقال الخالد، في رده على سؤال للنائب عبد الله الكندري بشأن إجراءات الوزارة القانونية حيال مَن أساء للسُّلطة القضائية، إن الوزارة، تتولى القيام بمخاطبة الجهات المختصة في الدول المعنيَّة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة تجاه كل مَن قام بأي فعل يشكِّل إساءة أو تعدياً على الكويت؛ بحسب صحيفة "الجريدة".

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وأوضح الخالد أن بلاده لا تتردد في إصدار أي تصريحات أو بيانات لدى ورود ما يفيد التعدي على أي سُلطة كويتية، وذلك استناداً إلى مرسوم إنشاء إجراءات الوزارة القانونية الذي نصَّ على رعاية المصالح الكويتية في الخارج، واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي.

وأكد الخالد أن الخارجية الكويتية تتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية حيال كل القضايا التي تمس الكويت ورعاياها.

وقد تلقت الكويتية عدة تساؤلات، خاصة من النائب عمر الطبطبائي، بشأن يمس المواطنين والكويت وحكامها وأمير الكويت وولي العهد، بخصوص السب والشتم الذي يطال الكويت، ورموزها ووزارة الخارجية. وذلك بحسب صحيفة "السياسة".

وقال الطبطبائي: 

أود معرفة آلية الشكاوى من قبل السفارات في الكويت ضد أبناء الكويت، وكذلك معرفة عدد شكاوى سفاراتنا في الخارج ضد كتاب ومغردين وصحف وقنوات تلفزيونية ومنصات إلكترونية، تتطاول على جميع ما ذكرت.

ولم يوضح الوزير الدول المقصودة ولا تفاصيل عن الإساءة التي تعرضت لها بلاده.

SputnikNews

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