"العمل" و"العدل" بالسعودية تبحثان سبل تعزيز تمكين المرأة

الرياض - مباشر: اجتمعت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تماضر الرماح، مع نائب وزير العدل، الشيخ سعد بن محمد السيف، اليوم الأربعاء.

وبحثت تماضر بنت يوسف الرماح، مع الشيخ سعد بن محمد السيف، في مقر وزارة العدل بمدينة الرياض، عدد من الموضوعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين، وفقاً لبيان.

وناقشت النائب الرماح، مع نائب وزير العدل، أهمية تمكين المرأة والفئات التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، وتعزيز إجراءات الجهتين في تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، ومتابعة تحقيق المستهدفات المشتركة بين الوزارتين في رؤية المملكة 2030.

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