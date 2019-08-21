محدث.. النفط يتحول للهبوط عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية وبالتزامن مع استقرار الإنتاج النفطي للولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب الماضي للمرة الأولى في 3 أسابيع، في حين ارتفعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة وهو ما ساهم في تراجع الأسعار إضافةً إلى استمرار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما استقر إنتاج الولايات المتحدة من الخام عند 12.300 مليون برميل يومياً قرب مستويات قياسية.

ولاتزال التوترات في الشرق الأوسط مستمرة، مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمس بأن الدولة ستتخذ كل إجراء في وسعها لمنع الناقلات الإيرانية التي تبحر في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 55.68 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 57.13 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 60.21 دولار للبرميل بعد أن تجاوز مستوى 61 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات.