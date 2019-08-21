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3 تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي ثلاث تغيرات متباينة بحصص كبار الملاك بالشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الاثنين الموافق 19 أغسطس /آب الجاري.

وكانت التغيرات بتخفيض حصص كبار الملاك من نصيب شركتي الجزيرة تكافل تعاوني والمتحدة الدولية للمواصلات.

فيما شهدت الجلسة زيادة وحيدة بحصص كبار الملاك كانت من نصيب شركة جرير للتسويق.

وجاءت التغيرات على النحو التالي:

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مباشر (اقتصاد)

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