محدث.. ارتفاع هامشي للدولار عالمياً بعد محضر الفيدرالي

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي هامشياً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الكشف عن محضر الفيدرالي.

وأظهر الاحتياطي الفيدرالي أن خفض الفائدة في الشهر الماضي ليس تحولاً للسياسة النقدية لكنه جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية، وسط خلاف بشأن معدلات الفائدة بين أعضاءه.

وعلى الرغم من أنه ذكر أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة، حذر الفيدرالي من أن الحرب التجارية لا تزال رياحاً معاكسة للاقتصاد.

وفي تصريحات له اليوم، ذكر الرئيس الأمريكي أن واشنطن تسير بشكل جيد في التجارة، لكنه أشار إلى أن الفيدرالي هو المشكلة الوحيدة أمام الاقتصاد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 6:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1086 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة إلى 106.59 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2122 دولار، كما زادت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة عند 0.9827 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 98.253