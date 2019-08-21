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تطبيق المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة شمالي سوريا اعتبارا من اليوم

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تطبيق المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة شمالي سوريا اعتبارا من اليوم تطبيق المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة شمالي سوريا اعتبارا من اليوم

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء "أجرى وزير الدفاع خلوصي أكار اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي مارك إيسبر، اليوم، أكد خلاله ضرورة تأسيس المنطقة الآمنة في شمال سوريا وفقا لتطلعات تركيا، والجدول الزمني المحدد".

وأضاف البيان "أكار اتفق مع نظيره الأمريكي على بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة المنطقة الآمنة اعتبارا من اليوم".

وتابع البيان أن الجانبيان اتفقا على "اجتماع الوفود العسكرية الأميركية والتركية في أقرب وقت ممكن في أنقرة؛ لبحث مراحل التالية لخطة المنطقة الآمنة"، لافتا إلى أن أكار "أكد لنظيره الأميركي آراء وتطلعات تركية المعروفة حول المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شرق الفرات".

يتبع...

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