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إنتل تكشف عن 8 معالجات Intel Core جديدة من الجيل العاشر

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إنتل تكشف عن 8 معالجات Intel Core جديدة من الجيل العاشر إنتل تكشف عن 8 معالجات Intel Core جديدة من الجيل العاشر

كشفت شركة إنتل اليوم الأربعاء عن ثماني معالجات جديدة من الجيل العاشر – الذي سُمّي سابقًا (كوميت ليك) Comet Lake – من معالجات (إنتل كور) Intel Core، وقالت إنها تستهدف الحواسيب المحمولة الحديثة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان: إن المعالجات الجديدة “صُممت خصيصًا لتوفير مزيد من الإنتاجية ورفع مستوى الأداء لأحمال العمل الكثيرة والمتعددة مع الاستمرار في تمكين أجهزة الحاسوب المحمولة الرقيقة والخفيفة، والحواسيب من فئة (2 في 1) من الحصول على عمر بطارية لا مثيل له”.

وأضافت إنتل أن هذه المعالجات قادرة على تقديم زيادة في الأداء بنسبة 16% مقارنة بالجيل السابق، كما تمتاز بأنها تضم أول معالج سادي النوى من سلسلة (يو) U، وتردد أسرع، وواجهات ذاكرة أسرع بالإضافة إلى دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6 (Gig+)، بالإضافة إلى دعم منافذ Thunderbolt 3.

إنتل تكشف عن 8 معالجات Intel Core جديدة من الجيل العاشر

ومع أن المعالجات الجديدة من سلسلتي (يو) U، و(واي) Y صُنعت بتقنية 14 نانومتر، وليس بتقنية 10 نانومتر كما الجيل السابق (آيس ليك) Ice Lake، إلا أنها توفر ترددًا أسرع للمعالج في بعضها، ولكنها تفتقر إلى بعض التقنيات التي تتمتع بها معالجات 10 نانومتر، مثل الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

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وكانت إنتل قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي الدفعة الأولى من معالجات الجيل العاشر، والتي طُوِّرت بتقنية 10 نانومتر، وكانت تركز على جلب تقنية الذكاء الاصطناعي العالية الأداء إلى الحواسيب الشخصية، الأمر الذي أثمر قفز كبيرة نحو الأمام في أداء الرسوميات، والاتصال.

وتشمل المعالجات الثمانية الجديدة من سلسلتي (يو)، و(واي) معالجات من نوع (كور آي3) Core i3، و (كور آي5) Core i5، و (كور آي7) Core i7، وهي تمتاز بوجود 6 نوى مع 12 سلسلة، وتردد يصل إلى 4.9 جيجاهرتز، و 12 ميجابايت من الذاكرة المؤقتة الذكية، واستهلاك للطاقة مع استطاعة قابلة للتهيئة حتى 25 واط لسلسلة (يو)، وباستطاعة قد تنخفض إلى 4.5 واط للتصاميم رباعية النوى وعديمة المراوح من سلسلة (واي).

وقالت إنتل: إن المعالجات الجديدة تمتاز تدعم تقنية (إنتل أدابتيكس) Intel Adaptix التي توفر سرعة في التشغيل، وتدعم أكثر من مساعد صوتي في الحواسيب الشخصية. وأضافت الشركة أنه مع تقنيتي (إنتل أدابتيكس)، و (إنتل دايناميك تونينج) Intel Dynamic Tuning يمكن لشركات صناعة الحواسيب توليف الأجهزة التي تضم الجيل العاشر من معالجات إنتل الجديدة لتقديم أداء أفضل يتراوح بين 8 إلى 12%.

وقالت إنتل: إنه سوف يبدأ طرح الحواسيب الشخصية المحمولة، وحواسيب (2 في 1) مع المعالجات الجديدة خلال موسم العطلات نهاية العام الحالي.

إنتل تكشف عن 8 معالجات Intel Core جديدة من الجيل العاشر

البوابة العربية للأخبار التقنية

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