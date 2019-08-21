أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مورجان ستانلي يحذر: خطر ركود الاقتصاد العالمي مرتفع ومتزايد

Google+ Print
مورجان ستانلي يحذر: خطر ركود الاقتصاد العالمي مرتفع ومتزايد مورجان ستانلي يحذر: خطر ركود الاقتصاد العالمي مرتفع ومتزايد

مباشر: حذر محلل في بنك "مورجان ستانلي" من أن خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي مرتفع ويتزايد أيضاً، مشيراً إلى أن انتشار الاتجاه الهبوطي في بعض الاقتصاديات العالمية مع انكماش النشاط الصناعي.

وتزايدت مخاطر الركود الاقتصادي في الفترة الأخيرة مع انعكاس منحنى عائد السندات والذي يعد إشارة على أن هناك ركود يلوح في الأفق.

وحذر "تشيتان أهيا" كبير الاقتصاديين بالبنك، في مذكرة نُشرت يوم الثلاثاء: "حتى في الوقت الذي نراجع فيه توقعاتنا للنمو، فإننا نواصل تسليط الضوء على أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي".

وأضاف المحلل:"نتوقع أنه إذا تصاعدت التوترات التجارية بشكل أكبر فسوف ندخل في ركود عالمي، أي أن النمو العالمي سيقل عن 2.5 بالمائة على أساس سنوي) في ثلاثة أرباع".

وأوضح "أهيا" أن مخاطر تشديد الظروف المالية والتي من شأنها أن تؤدي إلى ركود عالمي "مرتفعة ومتزايدة".

وعلى الرغم من مزاعم الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة مستثناة من التدهور الاقتصادي، أبرز "أهيا" فقدان الزخم في بيانات الوظائف في الأشهر السبعة الماضية، حيث انخفض متوسط الوظائف إلى 141 ألف لمدة ستة أشهر حتى الشهر الماضي، مقارنة مع 234 ألف في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف المحلل أن استثمارات الشركات ومؤشرات سوق العمل قد تشهد تباطؤاً كبيراً في حال تزايد النزاعات التجارية.
 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة