"حمدوك" المرشح لرئاسة حكومة السودان يصل للخرطوم

مباشر: وصل عبدالله حمدوك المرشح لتولي رئاسة حكومة السودان إلى الخرطوم، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء السودان "سونا"، اليوم، أن حمدوك وصل للخرطوم قادما من دولة إثيوبيا، مشيرة إلى أنه سيؤدي القسم عند التاسعة مساءاً بالقصر الجمهوري رئيساً لمجلس الوزراء.

وكان في استقبال حمدوك بمطار الخرطوم، صديق يوسف وعمر الدقير القياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من القيادات.

وقال عبدالله حمدوك، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.

وفي 15 أغسطس /آب الجاري، اتفقت قوى الحرية والتغيير بدولة السودان على تسمية، الدكتور عبدالله حمدوك، رئيساً لمجلس الوزراء للفترة القادمة.

وشغل عبد الله حمدوك، منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وعمل حمدوك، خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والإندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس الثلاثاء، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس سيادي للدولة برئاسته.

وأوضح المرسوم، أن عضوية المجلس السيادي شملت الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.

كما ضم المجلس بعضويته، وفقاً للمرسوم، حسن محمد إدريس قاضي، الصديق تاور كافي، محمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى سعيد، رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

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