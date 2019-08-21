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الأمم المتحدة تحذر من عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن

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الأمم المتحدة تحذر من عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن الأمم المتحدة تحذر من عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن

القاهرة - سبوتنيك. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان اليوم الأربعاء "لم يتم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان المانحة أثناء اللقاء رفيع المستوى لإعلان تعهدات المانحين لتمويل الأزمة الإنسانية في اليمن. تم إطلاق وعود بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 20 مليون شخص يمني. وتم حتى الآن استلام أقل من نصف هذا المبلغ".

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي "إذا لم يتم خلال الأسابيع المقبلة تلقي الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها في مؤتمر تعهدات المانحين، فسيتم تخفيض كميات الحصص الغذائية لـ 12 مليون شخص، وسيتم قطع الخدمات عما لا يقل عن 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية...".

وتابعت غراندي "سيفقد 19 مليون شخص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك مليون امرأة تعتمد على الأمم المتحدة في مجال الصحة الإنجابية، وسيتم إغلاق برامج المياه النظيفة لخمسة ملايين شخص في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل، وستصبح عشرات الآلاف من الأسر بلا مأوى".

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن. كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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