محدث.. استقرار أسعار الذهب عند التسوية قبيل محضر الفيدرالي

مباشر: استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء قبيل الكشف عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، مع استقرار الدولار.

ويأتء أداء المعدن الأصفر مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية حيث ربح "داو جونز" أكثر من 250 نقطة خلال التعاملات.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق من اليوم إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه المشكلة الوحيدة التي تقف أمام الاقتصاد، مشيراً إلى أن واشنطن تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالتجارة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/تشرين الأول عند 1515.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1504.74 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.158.