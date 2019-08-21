إنتاج النفط الأمريكي يستقر قرب مستوى قياسي

من: سالي إسماعيل

مباشر: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط قرب مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط يتجاوز 600 ألف برميل يومياً في صافي الواردات الأمريكية من الخام.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي بلغ 12.300 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب الجاري وهي نفس مستويات الأسبوع السابق له.

ويعتبر بذلك الخام الأمريكي ثابتاً وذلك للأسبوع الثاني على التوالي قرب مستوى قياسي مرتفع والمسجل على صعيد الأرقام الأسبوعية والبالغ 12.400 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صافي واردات النفط الأمريكية من الخام انخفض بنحو 617 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي مع تراجع ملحوظ للواردات النفطية وزيادة محدودة في الصادرات.

وسجلت صافي الواردات الأمريكية من النفط مستوى 4.415 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وهو أقل من 5.031 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويأتي ذلك مع تراجع الواردات النفطية بالولايات المتحدة بنحو 497 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتهبط إلى 7.218 مليون برميل يومياً.

في حين ارتفعت الصادرات الأمريكية من الخام لتصل إلى مستوى 2.803 مليون برميل يومياً، وهو أعلى من مستويات الأسبوع السابق له بنحو 120 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من الخام، فتراجعت خلال الأسبوع المنصرم للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع لكن الهبوط جاء أقل من التوقعات.

فيما صعدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 300 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 4:44 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل 60.40 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 55.81 دولار للبرميل.