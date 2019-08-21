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بسبب سيول السودان..انهيار أكثرمن13 ألف منزل بالنيل الأبيض

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بسبب سيول السودان..انهيار أكثرمن13 ألف منزل بالنيل الأبيض بسبب سيول السودان..انهيار أكثرمن13 ألف منزل بالنيل الأبيض

مباشر: قال والي ولاية النيل الأبيض المكلف، أن عدد المنازل التي انهارت بالولاية جراء السيول والأمطار التي شهدتها عدد من المحليات بلغ ثلاثة عشر ألف ومائتين وسبعين منزلا.

وأوضح اللواء الركن حيدر علي الطريفي، اليوم الأربعاء، أن المنازل التي انهارت تتضمن 10517منزلا بحالة انهيار كلي، و2780 انهيار جزئي، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وتابع الطريفي، فيما بلغ عدد المدارس التي تأثرت بهذه السيول والأمطار 103مدرسة، منها 66 مدرسة أساس و37 مدرسة ثانوية بمحليات أم رمتة و السلام والدويم الجبلين وتندلتي.

وأوضح والي ولاية النيل الأبيض المكلف، أن حجم الأضرار والخسائر تفوق إمكانيات الولاية، مشيرا لاستمرار عمليات الجسر الجوي لدعم المتأثرين بهذه المناطق المتأثرة.

وأضاف، أن لجنة حصر المتضررين ستواصل عملها في حصر كافة المناطق المنكوبة بغية رفع تقاريرها للمركز لتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

ووجه، نداء لمنظمات العون الإنساني والخيرين من أبناء السودان والحكومة المركزية لتقديم الدعم العاجل للمنكوبين بمحليات الولاية المختلفة.

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مباشر (اقتصاد)

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