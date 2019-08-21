ترامب: كيف تقترض ألمانيا بفائدة سالبة بينما ندفع نحن أموالاً؟

من: سالي إسماعيل

مباشر: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه من معدلات الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة للاقتراض عبر سوق السندات في الوقت الذي تقترض فيه ألمانيا بفائدة سالبة.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تدفع فوائد "صفر" بل وتحصل فعلياً على أموال من أجل اقتراض الأموال.

وأعلنت ألمانيا اليوم أنها باعت سندات يحل موعد سدادها بعد 30 عاماً بعائد سالب (-0.11 بالمائة) وبكوبون صفري للمرة الأولى على الإطلاق.

وقارن الرئيس الأمريكي هذا الوضع مع بلاده، قائلاً: في حين أن الولايات المتحدة والتي تمتلك سوق ائتمان أكثر أهمية وأقوى بكثير تدفع فوائد، وتوقفت للتو عن دورة التشديد الكمي (كما أمل).

وأشار الرئيس ترامب إلى أن الدولار الأمريكي هو الأقوى في التاريخ، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للصادرات، في الوقت الذي لا يوجد فيه تضخم.

ورغم تأكيد ترامب على تسجيل الورقة الخضراء أعلى مستوى في التاريخ لكن مؤشر الدولار والذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى يُبعد كثيراً عن هذا المستوى المزعوم والمسجل في ثمانينيات القرن الماضي.

وتساءل الرئيس الأمريكي: "أين هو بنك الاحتياطي الفيدرالي؟"، في إشارة للتعجب من موقف البنك المركزي حيال معدلات الفائدة التي يراها ترامب مرتفعة.

وكان الفيدرالي قد خفض معدل الفائدة الأمريكي في اجتماع يوليو/تموز الماضي بمقدار 25 نقطة في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية ليتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة.

وكان ترامب كتب في وقت سابق من اليوم تغريدة يهاجم خلالها تحركات البنك المركزي الأمريكي قائلاً إن الفيدرالي ورئيسه المشكلة الوحيدة أمام اقتصاد الولايات المتحدة.