محدث.. الأسهم الإيطالية ترتفع 1.8% بالختام مع الاضطرابات السياسية

مباشر: ارتفعت الأسهم الإيطالية بشكل قوي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، تزامناً مع التطورات السياسية بعد استقالة رئيس الوزراء.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "فوتسي إم.أي.بي" بنحو 1.8 بالمائة إلى 20847.01 نقطة.

وتقدم أمس جوسبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي باستقالة من منصبه مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، والتي قبلها رئيس البلاد بعد ساعات.

وصرح كونتي بأنه سيذهب إلى الرئيس للاستقالة رسمياً من منصبه، متهماً ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني بالسعي نحو مصالح شخصية.

وبدأ اليوم سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا محادثات تستمر ليومين مع الأحزاب السياسية في البلاد، بهدف السعي إلى الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد التي ستؤدي إلى تشكيل الحكومة الـ67 منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان سالفيني أعلن في يوم 8 من الشهر الجاري أن التحالف مع حزب النجوم الخمسة انتهى داعياً إلى عقد انتخابات جديدة في البلاد.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 1.337 بالمائة بعد أن ارتفع إلى مستوى 1.37 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.