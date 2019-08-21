الرئاسة التركية: أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لبحث الوضع في إدلب

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال قالين في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "الوضع حساس للغاية في إدلب، واستهداف مناطق ونقاط المراقبة التركية موضوع حساس، هناك أيضا إصابات وضحايا من المدنيين السوريين في هذه العمليات"، متابعا "في الأيام المقبلة سيجري الرئيس مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي لبحث هذا الأمر".

وأضاف قالين "في إطار اتفاقية إدلب، نقاط المراقبة الـ12 التي تدار من تركيا، تم الاتفاق على أن لا تستهدف، والاتفاق على وقف إطلاق النار في هذه المناطق، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية، وننتظر من الآخرين الالتزام بها".

ولفت قالين إلى أن "هناك بعض الحدود للمناطق منزوعة السلاح، واستهداف نقاط مراقبتنا يجعل هذه المناطق مهددة، لدينا خطوات نتخذها ولا زلنا نتخذها في هذا الصدد".

وتابع قالين "نجدد مطالبة روسيا بوقف استهداف نقاط المراقبة، واستهداف المدنيين في إدلب".

يتبع...