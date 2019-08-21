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فرنسا: البريكست بدون صفقة أصبح السيناريو الأكثر احتمالاً

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فرنسا: البريكست بدون صفقة أصبح السيناريو الأكثر احتمالاً فرنسا: البريكست بدون صفقة أصبح السيناريو الأكثر احتمالاً

مباشر: قال مسؤول في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن الفرنسية تتوقع أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما يعني فرض فوري لضوابط الحدود بعد البريكست.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية لم تسمه، اليوم الأربعاء، أن البريكست بدون صفقة أصبح السيناريو الرئيسي لفرنسا.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برسالة إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي يطالب فيها بحل أزمة حدود إيرلندا المثيرة للجدل من الصفقة، وهو الأمر الذي رفضت الكتلة القيام به مرارًا.

ويجتمع جونسون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم، وسوف يتناول الغداء مع ماكرون في باريس غداً الخميس لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الفرنسي إن زعماء الاتحاد الأوروبي لن يتأثروا بأي تدخل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد في هذه القضية حينما يلتقوا به في قمة مجموعة السبع في عطلة نهاية الأسبوع.

مباشر (اقتصاد)

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