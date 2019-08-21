محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام بقيادة قطاع السيارات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع السيارات ومع مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وارتفع قطاع السيارات بنحو 1.7 بالمائة ليقود مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق كافة القطاعات والمؤشرات الرئيسية في النطاق الأخضر.

ومن المقرر أن يتم إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

ويراقب المستثمرون اليوم الأوضاع السياسية في إيطاليا بعد قبول استقالة رئيس الوزراء هناك جوسبي كونتي، واتهم كونتي رئيس حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني بالسعي نحو مصالح شخصية.

أما على صعيد تطورات البريكست، فمن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق من اليوم بالمستشارة الألمانية لبحث مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصرح بوريس جونسون أمس بأنه من الممكن إقرار صفقة البريكست من قبل المشرعين البريطانيين حال موافقة بروكسل على استبعاد الجزء الأكثر إثارة للجدل في الاتفاقية المتعلق بمستقبل الحدود الأيرلندية.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.2 بالمائة إلى 375.8 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3 بالمائة عند 11802.8 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.7 بالمائة إلى 5435.4 نقطة، فيما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.1 بالمائة مُسجلاً 7203.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1100 دولار.