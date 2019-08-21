القبض على متهم تورط بحادثة غرق عبارة الموصل

وجاء في بيان القيادة "تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ووفق معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال متهم هارب من مدينة الموصل مطلوب للقضاء العراقي بقضية حادثة العبارة في المدينة السياحية في محافظة نينوى، داخل إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وكان أكثر من 100 مواطن لقوا مصرعهم غرقا، في مارس/ آذار الماضي، بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في الموصل.

ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وصلت إلى أكثر 100 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.

وعلى خلفية غرق العبارة، صوت البرلمان العراقي، في جلسته التي عقدها، الأحد 24 مارس/ آذار الماضي، على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه، فيما بدأ في جمع الأصوات من أجل حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه للقضاء.