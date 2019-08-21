مبيعات المنازل في تركيا تتراجع 17% خلال يوليو

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل في تركيا بأكثر من 17 بالمائة خلال الشهر الماضي، مع انخفاض حاد في تصاريح البناء الممنوحة بالنصف الأول من عام 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، أمس الثلاثاء، أن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 17.5 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 102.24 ألف وحدة.

وكانت مدينة إسطنبول أكبر المدن التي شهدت مبيعات منازل في الشهر الماضي مع تسجيل 17.28 ألف وحدة مباعة بحصة بلغت 16.9 بالمائة.

وجاءت أنقرة في المركز الثاني بمبيعات بلغت 9.49 ألف وحدة ثم أزمير والتي شهد بيع 5.58 ألف وحدة بحصة 9.3 و5.5 بالمائة على الترتيب، وفقاً للبيانات.

أما أقل ثلاثة مدن شهدت مبيعات للمنازل خلال الشهر الماضي فكانت أرداهان وهكاري وشرناق.

عدد المنازل المباعة في تركيا خلال 2019 مقارنة بالعام الماضي - (المصدر: تركستات)

وفي بيانات منفصلة صادرة اليوم الأربعاء، فإن تصاريح البناء الممنوحة في تركيا تراجعت بنحو 60 بالمائة تقريباً خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وبحلول الساعة 1:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.7125 ليرة.