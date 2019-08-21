المجلس السيادي بالسودان: تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات

مباشر: قال المجلس السيادي للسودان إنه سيتم حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال الساعات القليلة المقبلة.

وصرح عضو المجلس السيادي في القصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، عقب أول اجتماع للمجلس بعد أداء اليمين الدستورية، بأنه تم خلال الاجتماع التداول حول رئيس القضاء والنائب العام، وتباينت وجهات النظر حولهما، مضيفاً أنه تم إرجاؤهما للحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح محمد الفكي سليمان، أن رئيس مجلس الوزراء سيؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم أمام رئيس القضاء لأن هناك قضايا مهمة تنتظره، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وحول العضو محمد الحسن التعايشي عضو المجلس السيادي الذي لم يؤدي اليمين الدستورية، قال محمد الفكي، إن محمد الحسن تأخر بسبب جداول السفر وأنه سيعود للبلاد مساء اليوم وقد يؤدي القسم مع رئيس مجلس الوزراء، وإذا تأخر عن موعد أداء القسم سيؤديه غداً الخميس.

وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس الثلاثاء، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس سيادي للدولة برئاسته.

وأوضح المرسوم، أن عضوية المجلس السيادي شملت الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.

كما ضم المجلس بعضويته، وفقاً للمرسوم، حسن محمد إدريس قاضي، الصديق تاور كافي، محمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى سعيد، رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.ترشيحات

البرهان يؤدي القسم رئيساً لمجلس السيادة