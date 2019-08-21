البنوك السعودية: الدفع الإلكتروني بالمحلات التجارية إلزامي بعد عام

الرياض – مباشر: قالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم الأربعاء، إنه بدء من تاريخ 25 أغسطس/ آب لعام 2020، سيتم إلزام جميع المحلات التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني.

وأضافت اللجنة، في بيان لها عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، أنه لا يحق للمحل التجاري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار رفض أي من البطاقات الائتمانية في حال وضع ملصقها بالمحل.

وتابعت: انه في حال رفضها تعد مخالفة تعرض التاجر للغرامة، مبينة أن لا يحق للمحل التجاري أخذ أي نوع من أنواع الرسوم من الزبون في حال استخدامه البطاقة الائتمانية لدفع قيمة مشترياته.

وبدأت السعودية، 14 يوليو/ تموز 2019، الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية في جميع أنحاء المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

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