"جولدمان ساكس" يتوقع خفض الفيدرالي للفائدة في سبتمبر وأكتوبر

مباشر: توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعي سبتمبر/آيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وقال المصرف الأمريكي في مذكرة أمس الثلاثاء إن الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر/آيلول وأكتوبر/تشرين الأول، كما أن المخاطر تميل إلى تنفيذ مزيد من عمليات الخفض أو تنفيذها بمعدلات أكبر، بحسب وكالة "بلومبرج".

وفي اجتماع الشهر الماضي خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وأوضحت المذكرة أنه بالإضافة إلى حالة انعدام اليقين بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن الاقتصاديين يبررون دعواتهم من خلال المجادلة بأن البنك المركزي الأمريكي في "قاعة المرايا" حيث يضع وزناً كبيراً عند اتخاذ القرارات على تسعير سوق السندات.

وترى المذكرة أنه لهذا السبب فإن صناع السياسية النقدين قلقون أكثر بشأن عواقب إحباط توقعات السوق فيما يتعلق بتخفيض معدل الفائدة، ولأن بعضاً من أعضاء البنك يضعون وزناً كبيراً على إشارات سوق السندات.

وفي الوقت نفسه أعرب "جولدمان ساكس" عن شكوكه في أن يكون انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكي هو مؤشر موثوق به عن الركود الاقتصادي.