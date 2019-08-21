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العدل السعودية تتيح إصدار الوكالات الإلكترونية لمواطنيها بالخارج بـ3 دول

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العدل السعودية تتيح إصدار الوكالات الإلكترونية لمواطنيها بالخارج بـ3 دول العدل السعودية تتيح إصدار الوكالات الإلكترونية لمواطنيها بالخارج بـ3 دول

الرياض- مباشر: بدأت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية توفير خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة.

 

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع التواصل- تويتر، إن الخدمة تم توفيرها بالإمارات والأردن بالإضافة إلى إتاحتها في مؤخراً.

وأوضحت أن الخدمة توفر الاستعلام عن الوكالة، والتحقق وفسخ الوكالة.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، في بيان سابق، إن إصدار الوكالة في السابق كان يتم بشكل ورقي ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق عليها كل من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً.

وتابع: "أصبح الآن بإمكان الوكيل العمل بموجب الوكالة فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل".

وأضاف أن الموكل يستطيع الاطلاع على الوكالة من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

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