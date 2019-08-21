تفعيل "البطاقة الذكية للحاج".. أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: تصدر إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن تطبيق "بطاقة الحاج الذكية" على جميع الحجاج في الموسم القادم بعد نجاحها في العام الحالي المشهد بالمملكة، اليوم الأربعاء، إلى جانب توضيح برنامج "حساب المواطن" عدد المستفيدين من الدعم خلال شهر أغسطس/ آب.

وعلى مستوى سوق الأسهم، انتهت المهلة النظامية لإفصاح الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2019، وشهد اليوم إعلان نتائج عدة شركات أبرزها "فواز الحكير" و"الغاز"، ووافقت هيئة السوق على تخفيض رأسمال "أميانتيت" وطرح صندوق عقاري متداول، وأخيرا انهى المؤشر العام التعاملات باللون الأحمر.

ويرصد "مباشر" أبرز أحداث وقرارات سوق الأسهم والشارع السعودي كالتالي:

السعودية.. "بطاقة حج ذكية" بالموسم القادم تغني عن جواز السفر

حساب المواطن: 3.8 مليون سعودي مستفيد في دفعة أغسطس

الداخلية السعودية تنشر قرار العمل بتعديلات نظامي وثائق السفروالأحوال المدنية

رصد.. تفاصيل نتائج الشركات السعودية بالربع الثاني من 2019

مسح..أرباح شركات الاتصالات الخليجية تتجاوز ملياري دولار بالربع الثاني 2019

"سيرا" تهبط بأرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية السعودي بالربع الثاني

السعودية للأسماك ترفع خسائرها 50% بالربع الثاني

"الباحة" تتحول للربحية بالربع الثاني وتقلص خسائرها المتراكمة

سهم زين السعودية بأعلى سيولة منذ يناير الماضي

4 أسباب تهبط بأرباح "الغاز" 45% في الربع الثاني

"وفا للتأمين": نشر النتائج المالية للربع الثاني نهاية أكتوبر المقبل

أرباح "الحكير" تتراجع لـ224 مليون ريال بالربع الأول

محدث.. 7 صفقات خاصة بالسوق السعودي قيمتها 32.6 مليون ريال

هيئة السوق تسمح بطرح صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

هيئة السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال "أميانتيت"

المراعي: الانتهاء من مشروع الخرج للطاقة الشمسية بـ44.4 مليون ريال

القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر السعودي للخسائر بنهاية التعاملات