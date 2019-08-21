محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: قلصت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية والتي سجلت أول هبوط في ثلاثة أسابيع وبالتزامن مع استقرار الإنتاج النفطي للولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب الماضي للمرة الأولى في 3 أسابيع فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة من الخام قرب مستويات قياسية بالفترة نفسها.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي الأولية أظهرت أمس ارتفاع المخزنات في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 439.8 مليون برميل.

ولاتزال التوترات في الشرق الأوسط مستمرة، مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمس بأن الدولة ستتخذ كل إجراء في وسعها لمنع الناقلات الإيرانية التي تبحر في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا.

كما أن هدوء التوترات التجارية يوفر الدعم لأسعار النفط مع القرار الأمريكي في الأسبوع الجاري بتمديد الترخيص الممنوح لشركة "هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 3 أشهر إضافية.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 60.67 دولار للبرميل بعد أن تجاوز مستوى 61 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 56.43 دولار للبرميل، بعد أن كانت مكاسبه تتجاوز 1 بالمائة.