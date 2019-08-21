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ترامب يؤيد عودة روسيا لعضوية مجموعة الدول السبع

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ترامب يؤيد عودة روسيا لعضوية مجموعة الدول السبع ترامب يؤيد عودة روسيا لعضوية مجموعة الدول السبع

مباشر: عبر الرئيس الأمريكي دونالد عن دعمه لعودة إلى عضوية مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، وهي دعوة من شأنها إنهاء وضع موسكو المنبوذ على الساحة العالمية.

وتأتي تصريحات ترامب أمس الثلاثاء قبل أيام قليلة من رحلته المخططة إلى "بياريتز" في فرنسا لحضور القمة السنوية لمجموعة الدول الصناعية السبعة في نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر ترامب في تعليقات مع الصحفيين في المكتب البيضاوي قبل اجتماع مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس" أن استبعاد موسكو من قمة الدول الصناعية السبعة منذ عام 2014 يجب عكسه وتجاهل العدوان الروسي في أوكرانيا.

وقال ترامب: اعتقد أنه من الأنسب انضمام روسيا، بالتأكيد يمكنني أرى أنها مجموعة الثمانية دول مرة أخرى.

وأضاف أن أحد الأسباب وراء هذه الدعوة هي أن الكثير من الأشياء التي يتم التحدث عنها في قمة مجموعة السبعة دول تتعلق بروسيا.

وكانت مجموعة الدول السبعة تعرف باسم مجموعة الثمانية في السابق قبل استبعاد روسيا على خلفية أزمة ضم شبه جزيرة القرم للبلاد وهو ما اعتبره بقية الدول بمثابة انتهاك للقانون الدولي وبناءً عليه تم إسقاط موسكو.

وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق مع ترامب بأنه يجب دعوة روسيا إلى مؤتمر مجموعة الدول السبعة في عام 2020.

مباشر (اقتصاد)

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