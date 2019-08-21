رصد.. تفاصيل نتائج الشركات السعودية بالربع الثاني من 2019

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: انتهت اليوم الأربعاء المهلة النظامية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، والتي بدأت في الأول من يوليو / تموز الماضي، واستمرت على مدار 30 جلسة تداول.

وتستعرض "مباشر" البيانات المالية لـ 167 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر / كانون الأول من كل عام.

وأعلنت 163 شركة عن نتائجها المالية للربع الأول من 2019، بإجمالي إرباح بلغت نحو 19 مليار ريال، بتراجع نسبته 31 بالمائة، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من 2018، التي بلغت حوالي 28 مليار ريال.

وكشفت 4 شركات عن عدم تمكنها نشر نتائجها المالية للربع الثاني خلال المهلة النظامية، هي (الخضري ـ اللجين ـ ثمار ـ وفا للتأمين).

أرباح مليارية

وسجلت 5 شركات كبرى، أرباحا مليارية بالربع الثاني من 2019، بصدارة الاتصالات السعودية، التي أعلنت نمو صافي الأرباح نحو 16.5 بالمائة إلى 2.85 مليار ريال.

وكان المركز الثاني للبنك الأهلي، بصافي ربح بلغ 2.68 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بـ2.58 مليار ريال.

وحلت شركة "سابك" بالمركز الرابع من حيث أعلى الأرباح، بعد هبط أرباح الشركة 68.36 بالمائة إلى 2.12 مليار ريال.

شركات خاسرة

وفي المقابل، تكبدت 51 شركة صافي خسائر بالربع الثاني من 2019، تصدرها "بترو رابغ"، التي أعلنت عن صافي خسارة بلغ نحو 308 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 235 مليون ريال.

وحل البنك السعودي للاستثمار بالمركز الثاني، بخسائر صافية بلغت 284.7 مليون ريال، تلاه "كيان السعودية" بحوالي 273 مليون ريال.

وضمت القائمة، بنك "ساب" الذي أعلنت عن تحوله للخسائر بالربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 254 مليون ريال، ليحل بالمركز الخامس من حيث أعلى الخسائر.

نمو بالأرباح

وعلى مستوى الشركات الرابحة، سجلت 47 شركة، نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وسجلت أسمنت أم القرى، أعلى نسبة نمو بالأرباح، بعد أن قفزت بأرباحها الصافية إلى 12.3 مليون ريال، مقابل 200 ألف ريال، للربع الثاني من 2018، بارتفاع بلغ حوالي 6043 بالمائة.

وكانت ثاني أعلى نسبة نمو بالأرباح، لشركة "سايكو"، التي صعدت بأرباحها الصافية 874 بالمائة، إلى نحو 4 ملايين ريال.

تراجع الأرباح

وفي المقابل، سجلت 46 شركة، تراجعا بصافي الأرباح، خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.

وجاءت شركة "الجوف"، على رأس القائمة، بعد أن قلصت أرباحها 95.5 بالمائة بالربع الثاني من 2019 إلى 1.16 مليون ريال.

وحلت "وفرة" بالمركز الثاني، بنسبة تراجع بلغت 82.3 بالمائة، ليهبط صافي الربح إلى 294 ألف ريال.

وجاءت شركات كبرى، ضمن الأعلى تراجعا بصافي الأرباح بالربع الثاني، مثل "سابك"، التي هبطت بأرباحها 68.36 بالمائة كما سبقت الإشارة، وسجلت كهرباء السعودية تراجعا نسبته 57.3 بالمائة.

تحول إيجابي

واستطاعت 19 شركة، التحول إلى الربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل صافي خسائر بالربع المماثل من العام الماضي.

وتصدرت شركة زين السعودية، قائمة الشركات التي شهدت تحولا إيجابيا بالربع الثاني من 2019، بصافي ربح بلغ حوالي 130 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 38 مليون ريال.

وكان المركز الثاني لشركة أسمنت اليمامة، بأرباح صافية بلغت 53.17 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 36.25 مليون ريال، بالفترة المقارنة.

وضمت القائمة شركات كبيرة، مثل شركة "موبايلي" التي سجلت صافي ربح بلغ 37.77 مليون ريال، مقابل خسائر قيمتها 78.63 مليون ريال.

تحول سلبي

وعلى الجانب الآخر، شهدت 30 شركة، تحولا سلبيا بالنتائج، بعد الإعلان عن صافي خسائر للربع الثاني من عام 2019، مقابل أرباح للفترة نفسها من 2018.

وكانت الصدارة لشركة "بترو رابغ"، صاحية أعلى الخسائر على مستوى جميع الشركات، وجاء "استثمار" بالمركز الثاني كذلك، وكان المركز الثالث لشركة كيان.

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