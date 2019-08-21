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هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أسابيع

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هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أسابيع هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أسابيع

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 3 أسابيع خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وأعلنت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، هبوط مخزونات النفط بنحو 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب لتصل إلى 437.8 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.1 بالمائة إلى 56.77 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.7 بالمائة إلى 61.03 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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