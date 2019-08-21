مبيعات المنازل الأمريكية القائمة ترتفع بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 2.5 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، لتتجاوز توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات رابطة الوسطاء العقاريين الأمريكيين، اليوم الأربعاء، أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بمعدل سنوي إلى 5.42 مليون وحدة في الشهر الماضي، مقارنة مع 5.27 مليون وحدة في يونيو/حزيران المنصرم.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل سوف تسجل 5.41 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وعلي أساس سنوي، زادت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6 بالمائة خلال الشهر المنقضي مقارنة مع 5.39 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع متوسط سعر المنازل الأمريكية القائمة في الشهر الماضي عند 280.8 ألف دولار، بزيادة 4.3 بالمائة عن نفس الفترة من 2018.

وذكرت البيانات أن ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة جاء مع انخفاض معدلات الرهن العقاري.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.162.