"سلامة" تتحول للخسائر بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: سجلت شركة سلامة للتأمين التعاوني (سلامة للتأمين)، نتائج سلبية بالربع الثاني من عام 2019؛ مع تحولها للخسائر على أساس سنوي، وتفاقمها على أساس ربعي.

وتحولت "سلامة" للخسائر، وفقا لبياناتها المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بصافي 35.38 مليون ريال قبل الزكاة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.03 مليون ريال بالربع المماثل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحولها للخسائر؛ بسبب انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 30 بالمائة، والزيادة في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 39 بالمائة.

وتفاقمت خسائر الشركة بالربع الثاني بنحو 142.65 بالمائة، مقارنة بخسائر الربع السابق من العام الحالي والبالغة 14.58 مليون ريال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.96 بالمائة، لمستوى 12.02 ريالا.

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