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مصر... الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

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وقال شاهين إن منخفض الهند الموسمي سيبدأ في النشاط من جديد لترتفع درجات الحرارة أكثر بقليل، ولكنها لن تصل إلى 40 درجة، لتسجل القاهرة درجات حرارة تتراوح ما بين الـ36 إلى 38 درجة مئوية، بحسب ما نقله موقع "بوابة الأهرام" المصري.

© AFP 2019 / KARIM SAHIB

وأشار شاهين إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة بدلًا من 70% لتصل إلى 85%.

وأوضح أن الرطوبة ترتفع بنسبة 80 إلي 85% في القاهرة بعدما كانت نسبتها 60 أو 70% حاليا، مشيرا إلى قيام الأنشطة البحرية المختلفة بالبحر المتوسط، محذرا من اضطراب الملاحة البحرية الموجودة بالبحر الأحمر.

كما حذر من الشبورة المائية الموجودة علي الطرق القريبة من المسطحات المائية، والمناطق الزراعية.

SputnikNews

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