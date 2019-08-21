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الحشد الشعبي العراقي: واشنطن أدخلت 4 طائرات إسرائيلية مسيرة لاستهداف مقراتنا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المهندس في بيان، اليوم الأربعاء "تتوفر لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة أن الأمريكيين قاموا، هذا العام، بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان، لتعمل ضمن أسطول القوات الأمريكية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية".

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE

وأضاف المهندس "لدينا معلومات أخرى وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأمريكية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق، وقامت مؤخرا باستطلاع مقراتنا بدل تعقبها لتنظيم "داعش" الإرهابي، وجمعها المعلومات والبيانات، التي تخص ألوية الهيئة ومخازن عتادها وأسلحتها، وقد عرضنا ذلك على الأخوة في العمليات المشتركة والدفاع الجوي".

وأكد نائب رئيس الهيئة "أبلغنا قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي يحلق فوق مقراتنا دون علم العراقية طيرانا معاديا وسنتعامل معه وفق هذا المنطلق وسنستخدم كل أساليب الردع للحيلولة دون الاعتداء على مقراتنا".

وتابع "ما يجري الآن من استهداف لمقرات الحشد الشعبي أمر مكشوف لسيطرة الجيش الأمريكي على الأجواء العراقية عن طريق استغلال رخصة الاستطلاع، واستخدام الأجواء المحلية لأغراض مدنية وعسكرية ومن ثم التشويش على أي طيران آخر من ضمنه طيران قوات الجيش البطل، في حين تم السماح للطائرات الأمريكية والإسرائيلية بتنفيذ الاعتداءات المتكررة، وهذا ما كشفته بعض مراكز البحوث الأمريكية وتصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بهذا الصدد".

وأوضح المهندس "نحن في الوقت الذي نكشف فيه عن هذه التفاصيل، ومشروع قادم لتصفيات جسدية لعدد من الشخصيات الجهادية والداعمة للحشد الشعبي، ونعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هو القوات الأمريكية، وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم، فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حاليا واستخدام أسلحة أكثر تطورا".

SputnikNews

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