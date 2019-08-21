طلبات الرهن العقاري الأمريكي تتراجع مع هبوط محدود للتكاليف

مباشر: تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط التكاليف.

ووفقاً لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء، انخفض إجمالي طلبات الرهن العقاري الأمريكي بنحو 0.9 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب الجاري، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

في حين ارتفعت طلبات إعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنحو 0.4 بالمائة خلال الأسبوع المنقضي، كما أنها أعلى بنسبة 180 بالمائة عن النفس الفترة من العام الماضي.

كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل انخفاضاً بنحو 4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فقد زادت إلى 62.7 بالمائة خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2016 مقارنة مع 61.4 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً إلى 3.90 بالمائة في الأسبوع المنقضي، مقابل 3.93 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات أنه رغم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنحو 13 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن متوسط الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً تراجع فقط 3 نقاط أساس مما أدى إلى ارتفاع بسيط لمؤشر طلبات إعادة التمويل لكنه عند أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2016.